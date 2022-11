È dell'altro giorno un articolo comparso sulle colonne del sito online di SportMediaset con il titolo "L'Argentina si risolleva, ma c'è un neo: Lautaro Martinez è un flop mondiale" . Un pezzo scritto dopo il successo dell' Albiceleste sul Messico. Tre punti vitali per la Nazionale di Scaloni considerando il ko dell'esordio contro la modesta Arabia Saudita. Ebbene, l'obiettivo principale dell'articolo era l'attaccante interista, messo all'indice senza alcuna attenuante. "Quello in Qatar finora non è di certo il Mondiale che Lautaro Martinez si immaginava e sognava. Due partite e zero gol, una debacle contro l'Arabia Saudita e una gara davvero incolore nel match da dentro o fuori contro il Messico", si legge.

Vero, contro i messicani, il Toro ha ampiamente deluso, risultando certamente tra i peggiori in campo. Ma certamente non è stata l'unica nota stonata di una squadra arrivata in Qatar con attese altissime e, fin qui, piuttosto opaca. Dunque, Lautaro male male con il Messico, ma perché buttare nel calderone anche la prova con gli arabi? In quella circostanza, anzi, l'interista era stato tra i più positivi, soprattutto nel primo tempo: tanto lavoro, alta reattività e due gol annullati per un soffio (e su uno pendono ancora dei dubbi). Semplice pigrizia di giudizio oppure insana voglia di creare il caso?

"Due brutte prestazioni che lo candidano seriamente per il premio 'flop mondiale'". Il giornalismo è un lontano ricordo. L'analisi nemmeno minimamente concepita. Ormai siamo al punto di non ritorno. Siamo alla lettura dei tarocchi.