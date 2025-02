Mette un punto sulle polemiche Rose Villain che chiarisce le parole dell'altro giorno che tanto hanno fatto infuriare i tifosi dell'Inter. "Se mi dicessero che vinco Sanremo ma l’Inter va in Serie B? Mi dispiace per l’Inter" aveva detto la cantante qualche giorno fa ironicamente (LEGGI QUI). Frase poi ripresa da tutti i media e finita al centro di un ciclone che neppure la collega Michielin ha fermato, al contrario alimentato con la sua risposta diametralmente opposta a quella data dall'artista milanese e interista (LEGGI QUI). Intervenuta oggi sulle frequenze di Radio Zeta, Rose Villain è tornata sull’argomento, con tanto di frase piccante che infiamma la vigilia del derby d'Italia.

"Stavo scherzando perché sono due cose impossibili. L'Inter non andrà in Serie B e io non vincerò Sanremo" ha detto con tanto di sorriso sulle labbra prima di aggiungere: "Nell'impossibilità ho detto son qua a Sanremo... Ma io sono super tifosa, forza Inter sempre. Io non rubo il campionato e in Serie B non son mai stato" ha poi chiosato mandando una frecciatina ai colleghi tifosi di Milan e Juventus, sempre molto suscettibili sull'argomento, questi ultimi, rivali di domani, in particolar modo.

