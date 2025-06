Si fa ingarbugliata la situazione del Gruppo E dopo i risultati di ieri: Inter-Urawa 2-1 e River-Monterrey 0-0.

Al momento la classifica vede River e Inter appaiate in testa a quota 4, seguite dal Monterrey a 2 e infine Urawa a 0. L'unica sentenza è l'eliminazione dei giapponesi, per il resto tutto da decidere per quanto riguarda i primi due posti che danno l'accesso agli ottavi di finale. Un dato che conforta i nerazzurri comunque c'è: contro gli argentini basterà non perdere per passare il turno.

Ecco le combinazioni che fanno avanzare l'Inter:

- Se batte il River Plate passa come prima;

- Se pareggia con il River Plate e il Monterrey non vince con l'Urawa passa come seconda;

- Se pareggia con il River Plate e il Monterrey vince con l'Urawa passa come prima o seconda (dipenderebbe dalla differenza reti);

- Se perde con il River Plate e il Monterrey non vince con l'Urawa passa come seconda.