Alessandro Altobelli ha parlato a BresciaOggi del futuro del calcio a Brescia e non solo, con i riferimenti anche all'Inter: "Sono arrivato nel 1974, ho debuttato da professionista, ci ho giocato 3 anni, poi ne ho fatti 11 all’Inter, uno alla Juventus e sono tornato a Brescia per finire la carriera: qui calcisticamente ho iniziato e qui ho finito. Per questo mi sento bresciano, conosco perfettamente quello che i bresciani vogliono, sentono. I miei 3 nipoti sono nati qui. Ecco, penso che sia arrivato il momento di contraccambiare. E credo di poter fare qualcosa nel mio ambito: nel

calcio posso fare e dare qualcosa".