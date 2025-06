Dopo lo scampolo di gara positivo contro il Monterrey, ieri Luis Henrique ha deluso alla sua prima da titolare. Ovviamente ci sono tante attenuanti, tra le quali una condizione fisica lontana parente di quella migliore e neppure vicina a quella già deficitaria di molti suoi compagni.

Ad ogni modo, il Corriere dello Sport evidenzia la prova negativa del nuovo arrivato in casa Inter. "Doveva sfruttare meglio l’occasione di una corsia priva del suo naturale padrone (Dumfries) per lasciare un segno - si legge -. Oltre ai singoli episodi, a impressionare in maniera negativa è stata l’incapacità dell’ex Marsiglia di saltare l’uomo, di azzardare l’uno contro uno per creare superiorità. Non è andata bene quando è rimasto largo e nemmeno quando ha provato ad accentrarsi, a parte la chance nata dai suoi piedi e poi sprecata da Mkhitaryan con una conclusione sbilenca. Di sicuro l’esterno sudamericano avrà altre chance, Chivu l’ha richiamato in panchina a cinque minuti dalla fine per inserire Sucic e da oggi si comincerà a ragionare anche sul recupero di Dumfries, che non ha ancora debuttato nel torneo a causa di un affaticamento ai flessori manifestatosi alla vigilia della partita con il Monterrey".

Servirà tempo al brasiliano per adeguarsi a una nuova squadra e a un nuovo stile di calcio.