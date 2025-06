Buone notizie per Cristian Chivu. Secondo La Gazzetta dello Sport, Denzel Dumfries è completamente recuperato ed è a disposizione in vista della sfida contro il River, ultima partita del girone del Mondiale per Club.

L’esterno olandese ha lavorato finalmente in gruppo nel centro di allenamento dei Seattle Seahawks, partecipando anche alla partitella con tutto il gruppo dei giocatori non impiegati contro i giapponesi.

Buone notizie anche da Frattesi e Thuram che hanno corso a buona velocità su un campo laterale. La loro condizione migliora in attesa del rientro in gruppo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!