E' un'Inter con un'impronta giovane quella che sta disputando il Mondiale per club negli Stati Uniti. Come ricorda La Repubblica, infatti, nel gruppo ci sono giocatori come Valentin Carboni, decisivo contro gli Urawa Reds, ma anche i ragazzi portati dalla Primavera come De Pieri, Re Cecconi, Berenbruch e Cocchi.

Chivu, si legge, li ha "affidati" alle cure di Lautaro Martinez e degli altri senatori, con l'indiicazione di guardare come si allenano. In particolare il "Toro". Uno che nelle partitelle ha la stessa faccia che si vede in un derby. E infatti Lautaro ha preso sul serio il compito, dà consigli.

A seguire l'argentino sono soprattutto gli attaccanti e quindi oltre a Carboni anche i due fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio. Quest'ultimo farà vent'anni il 28 giugno. Per tutti e tre il Mondiale è un casting. Possono strappare un posto nella prossima Inter, alle spalle di Lautaro e Thuram. Se Taremi cambierà squadra verrà sostituito da un giocatore giovane da pronto. La quarta casella la prenderà Bonny. Un altro giovane cresciuto con Chivu, ma a Parma. Ed è anche per l'abilità di far crescere i ragazzi che Marotta lo ha voluto.