Dopo aver visionato i documenti ufficiali, Calcio e Finanza riferisce che sarà di 2,437 miliardi di euro la cifra che la UEFA distribuirà ai 36 club che parteciperanno alla Champions League 2025/26. Oltre all'Inter, le altre italiane che prenderanno parte alla competizione saranno Napoli, Atalanta e Juventus. Le entrate nette disponibili per i club partecipanti verranno suddivise in questo modo: 27,5% per le quote di partenza (670 milioni di euro); 37,5% per i bonus per i risultati e i passaggi dei turni (914 milioni di euro); 35% per il nuovo pilastro “value”, che include market pool e ranking storico (853 milioni di euro).

La partecipazione alla fase a gironi porterà 18,62 milioni di euro nelle casse di ogni club partecipante, mentre per ogni partita della prima fase i bonus saranno come di consueto legati alle prestazioni: previsti 2,1 milioni di euro a vittoria e 700.000 euro a pareggio. "Inoltre - prosegue CF -, è previsto l’ormai noto bonus legato alla classifica della prima fase: ogni club riceverà una somma basata sulla sua classifica finale nel girone. L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota sarà di 275mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceverà una quota (275mila euro)".

Di seguito i premi previsti per la fase ad eliminazione diretta:

Qualificazione agli spareggi: 1 milione di euro a società;

Qualificazione agli ottavi di finale: 11 milioni di euro a società;

Qualificazione ai quarti di finale: 12,5 milioni di euro a società;

Qualificazione alle semifinali: 15 milioni di euro a società;

Qualificazione alla finale: 18,5 milioni di euro a società;

Vittoria in finale: 6,5 milioni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!