Buona la seconda per l'Inter di Cristian Chivu che contro l'Urawa Reds va in svantaggio nel primo tempo, prima di trovare la doppietta argentina che consegna tre punti alla squadra. Lautaro pareggia e Valentin Carboni, rientrato dal lungo infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, la ribalta ritrovando il sorriso e lo fa ritrovare anche agli interisti. A fine partita il classe 2005 è stato intervistato da Sport Mediaset. Di seguito le sue parole.

Quanto ti fa sorridere questo gol dopo questo brutto periodo?

"Innanzitutto buonasera, sono molto contento soprattutto per la vittoria della squadra. Poi tornare dopo otto mesi per un infortunio lungo, entrare così e fare gol penso sia un premio per tutto questo sforzo, questo periodo. Però il mio recupero non è ancora finito, devo ancora continuare a recuperare e anche questo fa parte di quel percorso e adesso pensiamo alla prossima partita".

Avere la fiducia di Chivu quanto è importante per questo recupero?

“Quando è arrivato ero contento innanzitutto per lui perché se lo merita, è una bravissima persona. Adesso che sia qui e mi dia fiducia per me è molto importante e sono molto felice".

Ti aspettavi di giocare così presto?

"La verità che ho iniziato a riallenarmi due-tre settimane fa quindi magari era un po’ presto, ma la squadra aveva bisogno e io mi sentivo bene ed ero a disposizione pronto per entrare".

Com’è questa Inter a questo Mondiale?

"Io ero con loro due anni fa, adesso sono cambiati un po’ di giocatori ma c’è sempre quella fame e voglia di vincere. Sono tutti fortissimi e sono molto contenta di essere qui con loro".

Sai che il tuo gol può essere la svolta e può cominciare un altro tipo di competizione per l’Inter?

"Speriamo. Speriamo sia così, di dare la svolta. Adesso pensiamo alla prossima partita e speriamo di vincere".

Hai già pensato qualcosa per il futuro? Rimanere qui o magari andare in prestito per ritrovare la condizione dopo l’infortunio?

"Io penso a domani e all’allenamento di domani".

