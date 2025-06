Ormai mancano solo i dettagli, ma si può affermare che Ange-Yoan Bonny sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Lo scrive stamattina la Gazzetta dello Sport, confermando lo stato ormai molto avanzato della trattativa, con Inter e Parma che si rivedranno a brevissimo per definire gli ultimi dettagli, limare le residue differenze e dare l'ok definitivo al passaggio in nerazzurro dell'attaccante francese.

Un interesse datato quello nerazzurro per Bonny, reso ancor più concreto dall'arrivo in panchina di Chivu, ex tecnico proprio del 21enne transalpino in Emilia. "C’è il benestare di tutti all’operazione: il francese ha detto di sì all’Inter nonostante i tentativi di intromissione napoletana e, da parte sua, il Parma gli ha promesso di cederlo in presenza di un’offerta adeguata - si legge -. I due club sono vicini a definire una cifra definitiva per il trasferimento, la forchetta è compresa tra 23 e 25 milioni, semmai le prossime riunioni serviranno a decidere definitivamente la formula di pagamento. Al Parma piace Sebastiano Esposito, tipologia di attaccante che ben si incastra con la filosofia del nuovo tecnico Cuesta, ma i nerazzurri possono arrivare alla cifra anche senza contropartite tecniche. In questo caso, a fare la differenza sarebbe, come sempre, la parte variabile del contratto".

Almeno in teoria, peraltro, Bonny potrebbe servire anche per la seconda fase del Mondiale.