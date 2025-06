Non ci sono né offerte ufficiali né manifestazioni d'interesse per Hakan Calhanoglu. Tanto meno il giocatore ha chiesto di andare via. Eppure, secondo Tuttosport, qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Chivu insisterà sul 3-4-2-1 e la figura del regista classico potrebbe non risultare più così fondamentale, soprattutto considerando un pesante ingaggio da 6,5 milioni a stagione.

Per lasciar partire il giocatore turco servono però tra i 25 e i 30 milioni di euro. Non certo i 15 prospettati dalla Turchia. Dopo aver risolto il nodo Osimhen, però, il Galatasaray potrebbe tornare alla carica a luglio.