Il Corriere dello Sport fa ordine sul fronte del mercato nerazzurro. Il prossimo passo sarà l'acquisto di Bonny, per il quale ormai il traguardo è vicino. Il prezzo è stato fissato in 25 milioni di euro: Marotta vorrebbe arrivarci attraverso i bonus, partendo da 22 milioni di base fissa e il resto con i premi. Il club emiliano, invece, vuole avere la garanzia di ricavare tutti i 25 milioni. Dettagli. Più che altro c'è da definire la formula dell'affare: prestito oneroso con obbligo di riscatto la proposta nerazzurra. E magari in Emilia può finire Seba Esposito, valutato 7-8 milioni.

Poi si passerà alle cessioni, perché quella di Sebastiano non sarà l'unica dopo gli adii di Arnautovic e Correa. In bilico - secondo il CdS - ci sono Calhanoglu, Frattesi e Asllani. E almeno due di loro sicuramente andranno via. Poi da capire anche il futuro di Taremi: la sua uscita è necessaria per dare l'assalto a Hojlund. Dietro, invece, l’incertezza riguarda Bisseck e Acerbi. La new entry preferita, nonostante lo sbarramento del Parma (e la concorrenza del Milan) resta Leoni, davanti a Mosquera.