Colta in flagranza di reato Rose Villain, nota tifosa interista e anche quest’anno di nuovo in gara al Festival di Sanremo. Nel bel mezzo della settimana più sentita della musica italiana la trentacinquenne milanese, direttamente dalla città ligure casa della kermesse italiana, è stata stuzzicata proprio sulla sua Inter, squadra per la quale ha dato vita all’inno del ventunesimo scudetto insieme a Tananai e Madame. Ma la sua risposta non piace moltissimo ai tifosi della Beneamata.

Se ti dicessero che vinci Sanremo ma l’Inter va in Serie B?

"Mi dispiace per l’Inter - ha risposto prontamente la Luini (vero cognome) -. Forza Inter eh, però… Ciaooo" dice ridendo.