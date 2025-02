A meno di un'ora dal fischio d'inizio della terza serata di Sanremo, buttiamo un occhio anche sulla kermesse musicale, anche se 'poco attinente', almeno così sembra. Perché sebbene la narrazione sanremese poco dovrebbe c'entrare con il calcio, dovrebbe ma non è. Almeno così ci dice la cronaca, secondo la quale nella cosiddetta città dei fiori è già partito il road to derby d'Italia, che si giocherà all'indomani della finale di Carlo Conti.

Se da un lato infatti c'è Rose Villain che 'vende la sua anima nerazzurra' in cambio del trionfo al Festival, dall'altro lato c'è la fedelissima Francesca Michielin che, stuzzicata più o meno similmente alla collega, non tradisce la sua Vecchia Signora: "Tra la Champions alla Juve e la vittoria di Sanremo? Io rispondo comunque con la Champions" ha detto sicura la cantante che fa esplodere i social dei tifosi bianconeri, gasati dalla risposta della Michielin che tra le righe manda una frecciata all'interista Rose che dal canto suo si è 'inimicata' alcuni suoi 'fratelli di tifo', che non hanno apprezzato la risposta della milanese che 'spedirebbe in B l'Inter in cambio della nota palma ligure'.