La settimana al via oggi sarà importante anche per capirne di più sul futuro di Hakan Calhanoglu.

Secondo il Corriere dello Sport - infatti - proprio in questi giorni si capirà se il Galatasaray intende fare sul serio, rilanciando l'offerta per il regista turco oppure se sarà il giocatore a esporsi per la prima volta con l'Inter, chiarendo le sue intenzioni eventuali di voler andare a giocare in Turchia.

Finora nessuna proposta ufficiale è pervenuta sul tavolo della dirigenza nerazzurra, che quindi attende con serenità le mosse turche.