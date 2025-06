Serata negativa per il River Plate. Gli argentini, a sorpresa dopo l'ottimo esordio, vengono frenati sullo 0-0 dal Monterrey e in vista dell'Inter perdono anche tre giocatori per squalifica.

Al Rose Bowl Stadium di Pasadena finisce 0-0 un match equilibrato e nel quale i messicani hanno dimostrato di non essere solo una squadra difensiva e generalmente mediocre come visto contro l'Inter. Gallardo, peraltro, contro la squadra di Chivu dovrà fare a meno di ben tre giocatori per squalifica: out, oltre all'espulso Castaño, anche Perez e Galoppo, ammoniti e già in diffida.

Ora Inter e River sono appaiate a quota 4 punti (argentini avanti per la miglior differenza reti), segue il Monterrey con 2 e chiude il già eliminato Urawa a 0.

Nell'altra partita della notte italiana, nel Gruppo F, vittoria per 4-2 del Fluminense contro i sudcoreani dell'Ulsan: i brasiliani salgono a quota 4 raggiungendo il Dortmund, poi a 3 il Mamlodi e a 0 l'Uslan ormai tagliato fuori.