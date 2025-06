Guardando al futuro di Pio Esposito e Valentin Carboni, due giovani protagonisti del successo dell'Inter sugli Urawa Reds, sembra più probabile che vadano a giocare altrove, rispetto a una permanenza. Questo si legge oggi sul Corriere della Sera, anche se non è ancora detto. Soprattutto nel caso del centravanti.

La dirigenza sta costruendo una squadra giovane, ha preso Sucic, 20 anni, Luis Henrique, 23 e sta prendendo il 21enne Bonny. Tra gli obiettivi c'è il 19enne Leoni. L'operazione di svecchiamento è delicata, ma è quanto deciso da Oaktree per costruire un patrimonio di giovani.

Il presente è il Mondiale per club: basta un pari col River Plate per passare il turno. Un 2-2 nello scontro diretto del 26 giugno (ore 3.00 italiane) qualificherebbe l'Inter e gli argentini a braccetto. Il "biscotto" sarà un tema dei prossimi giorni ma, come si legge, è meglio evitare trappole.