Spazio anche al capitano dell'Inter ai microfoni di Sport Mediaset, dove Lautaro Martinez, autore del gol che ha rimesso in partita la squadra di Chivu, andata sotto contro l'Urawa Reds per 1-0, ha commentato la prima vittoria del nuovo percorso esprimendo parole al miele nei confronti del nuovo tecnico.

Serviva un tuo gol per la scossa perché erano chiusi bene?

"Sì. Abbiamo studiato questa gara, sapevamo che sarebbe stata così e che sarebbero stati un blocco unico. Erano tutti e dieci sotto la palla, con poco spazio tra le linee. È stata una gara con tanta difficoltà. Poi prendendo gol siamo stati costretti ad andare all'indietro, però l'importante è il riscatto, la voglia di continuare a giocare, provare ad andare in avanti, anche nelle difficoltà, è questo ciò che conta. Dobbiamo migliorare perché con un tiro in porta ci hanno fatto gol, questo è da migliorare tanto".

Questa gara può essere la svolta in questo torneo?

"Può essere, col Monterray abbiamo fatto tanto possesso palla ma non siamo riusciti a sfondare la difesa. Anche loro hanno lavorato benissimo, a volte la qualità e il palleggio non bastano. Sicuramente serve la voglia di riscatto, di andare a vincere, di cercare la porta avversaria fino all'ultimo minuto. Nel secondo tempo abbiamo fatto tanto bene".

Adesso c'è il River che ha una filosofia diversa. Giocare a viso aperto vi darà possibilità di giocare meglio?

"Sicuro! Oggi il campo era migliore dell'altra volta, la palla scorreva meglio rispetto all'altra volta, anche il tempo aiuta. Quando i campi sono così, la palla scorre veloce, riesci a fare le giocate che vuoi. Adesso affronteremo una squadra che ha un'idea di gioco e un allenatore che ha vinto tanto, hanno giocato anni insieme. Li conosco perché sono argentini, ho tanti ex compagni della Nazionale. Sarà una gara importante, di livello alto quindi dobbiamo prepararci bene, recuperare energie e preparare nel migliore dei modi questa ultima gara".

La testa è un po' più sgombra adesso?

"Quando arriva un allenatore nuovo e gente nuova l'aria si rinnova. Ci sta dando tanto, noi lo stiamo aiutando tanto. Abbiamo bisogno di dare il nostro contributo nel posto che ognuno di noi ha. L'importante è credere in tutto quello che ci dice e che prepara perché è un ottimo allenatore, preparato, che mi ha sorpreso tanto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!