Nonostante aver giocato praticamente l'intero incontro in dieci contro undici per l'espulsione dopo appena sette minuti di Raul Asencio, il Real Madrid fa valere tutta la sua forza e dopo l'inciampo del primo match del girone H contro l'Al Hilal ottiene la prima vittoria al Mondiale per Club battendo per 3-1 i messicani del Pachuca a Charlotte.

Jude Bellingham e Arda Guler indirizzano il match con un uno-due di prepotenza sul finire del primo tempo, poi è Federico Valverde che al 70esimo trova la rete del 3-0. Punto della bandiera per il Pachuca firmato da Elias Montiel all'80esimo.