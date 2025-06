Dopo il Mondiale per club partiranno le riflessioni in casa Inter riguardo al futuro di Valentin Carboni e Pio Esposito, sotto i riflettori dopo il successo sugli Urawa Reds. Secondo Il Giorno, i due potrebbero essere prestati altrove, ma c'è anche la possibilità che uno dei due rimanga.

A favorire la permanenza c'è lo status di entrambi in chiave liste Uefa. Sono infatti due giocatori cresciuti nel settore giovanile dell'Inter, iscrivibili come tali e che quindi non avrebbero il problema riscontrato ad esempio da Correa, che si è fatto tutta l'ultima stagione in tribuna durante le partite delle coppe europee perché non c'erano posti disponibili.

Chiaramente, anche da iscritti alle liste, non sarà facile trovare spazio in un attacco con Lautaro, Thuram, Taremi (se resterà) e il "promesso sposo" Bonny.