La Juve non sbaglia nemmeno il secondo colpo al Mondiale per Club, battendo 4-1 il Wydad Casablanca. Avvio davvero importante della formazione bianconera che trova due reti nel giro del primo quarto d'ora: entrambe siglate da Kenan Yildiz, entrambe davvero di pregevole fattura. I marocchini non mollano e accorciano le distanze con il gol di Lorch, servito in modo astuto da Amrabat. Yildiz si scatena e realizza la tripletta personale, nel finale Vlahovic dal dischetto chiude la pratica.