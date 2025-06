La settimana che scatta oggi potrebbe essere quella buona per aggiungere al roster dell'Inter l'attaccante francese Ange-Yoan Bonny. Secondo Tuttosport, la priorità resta rafforzare l'attacco, che non ha più Arnautovic e Correa e per il quale c'è un grosso punto di domanda sul futuro di Taremi.

I nerazzurri vorrebbero comunque cedere l'iraniano e andare poi su Hojlund. Ma ad oggi il più vicino ad arrivare sembra proprio Bonny, forse già per la finestra prima degli ottavi che consente di cambiare e aggiungere giocatori alla lista per il Mondiale per club ( dal 27 giugno al 3 luglio).

La formula potrebbe anche essere un prestito con obbligo di riscatto, per una cifra che si aggira attorno ai 25 milioni di euro, anche se l'Inter spera di fermarsi a 22. Nell'operazione potrebbe entrare Sebastiano Esposito, valutato 7-8 milioni.