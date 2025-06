Intervenuto prima della partita contro il Salisburgo durante la trasmissione 'Our League Is Different', Malcom, attaccante brasiliano dell'Al Hilal, fa capire che il gruppo ha fiducia nel nuovo allenatore Simone Inzaghi: "Siamo in una fase di costruzione con il nuovo allenatore e stiamo cercando di mettere in pratica il suo stile. Le idee del mister sono in linea con le capacità dei giocatori e ci stiamo preparando per la vittoria contro gli austriaci".