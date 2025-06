La partita tra Inter e River Plate potrebbe vedere l'esordio di tre giocatori nerazzurri nel Mondiale per club. Come riporta oggi Tuttosport, dovrebbero essere Denzel Dumfries, che ieri si è allenato in gruppo e viaggia verso il recupero totale, ma anche Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi, che proveranno ad essere abili e arruolabili.

C'è invece ancora un punto di domanda per quel che riguarda i due francesi in squadra, Pavard e Thuram, che non rischieranno, nonché per Bisseck e Zielinski. Nessuno di loro sarà a disposizione per la partita contro gli argentini.