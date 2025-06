Grazie a due reti nel finale realizzate da Quentin Merlin e Matthys Tel, realizzate nel giro di appena un minuto, la Francia Under 21 riesce nell'impresa di ribaltare la situazione da 2-1 a 2-3 battendo la Danimarca e raggiungendo il traguardo delle semifinali degli Europei di categoria. Una vittoria di carattere, esaltata dopo la partita da Lucien Agoumé: l'ex centrocampista dell'Inter, oggi giocatore del Siviglia, ha radunato tutti i compagni per congratularsi e caricarli in vista dell'obiettivo finale.

Nel video pubblicato dal profilo ufficiale dell'Equipe de France su X, Agoumé indirizza così il suo messaggio: "Abbiamo visto il carattere di questa squadra. Tutti lottano, oggi anche i sostituti hanno fatto la differenza. Mancano due partite, solo due partite al traguardo.