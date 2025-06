Punta alla Francia l'Inter di domani: secondo il quotidiano transalpino Le Progrès, infatti, il club nerazzurro sta osservando con particolare attenzione le prestazioni del centrocampista classe 2008 del Saint-Etienne Paul Eymard, uno dei protagonisti principali dell'ultimo Europeo Under 17 con la maglia dei Bleus. Eymard ha impressionato gli uomini radar nerazzurri con la sua visione di gioco, la sua padronanza tecnica e il suo volume di corsa, e ha il vantaggio di avere un contratto giovanile coi Verts in scadenza nel 2026. Finora non è stata presentata alcuna offerta concreta all'ASSE. Ma il semplice fatto che club come l'Inter siano interessati a un giocatore proveniente dal settore giovanile mette pressione alla dirigenza biancoverde.

Jean-Baptiste Michaud, agente del giocatore, nel corso di un'intervista rilasciata un mese fa nel podcast de L'Equipe, ha spiegato: "Paul Eymard termina il suo contratto da dilettante a giugno 2026. Per il momento, le trattative con l'ASSE sono in corso e a buon punto per firmare il suo primo contratto da professionista con il Saint-Étienne e debuttare al Geoffroy-Guichard. Tutto è in corso. È molto importante per lui. Ma la priorità è l'Europeo Under 17. È molto importante e poi faremo in modo che Paul firmi da professionista con il club che lo ha formato, che ha dimostrato la sua capacità di promuovere i giovani e di valorizzarli. Oggi, l'ASSE lo ha dimostrato con Djylian N'Guessan, anche lui classe 2008, che c'è una reale volontà da parte del club di promuovere i giovani talenti".

