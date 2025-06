Lautaro Martinez è l'Inter. Questa la convinzione espressa negli studi di Sport Mediaset da Massimo Paganin dopo la vittoria dei nerazzurri sull'Urawa Red Diamonds: "In questo momento lui è l'Inter: per caratteristiche, personalità, maturità, determinazione, convinzione, capacità tecniche. Pochi minuti prima del gol, Pio Esposito ha provato lo stesso numero di Lautaro: probabilmente gli ha fatto vedere come si fa, va ad agganciare di destro un pallone proveniente da sinistra, una cosa difficilissima. Una mossa da campione, lui all'Inter è maturato e ora ha uno standing di giocatore internazionale di livello assoluto".