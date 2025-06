Valentin Carboni può essere il Nico Paz che l'Inter sta cercando. Una favola, come dice Tuttosport: fermo da ottobre, va a segno con una rete decisiva agli Urawa Reds 260 giorni dopo l'ultima gara giocata contro l'Angers in maglia Olympique Marsiglia, il 4 ottobre.

La rete ha ricordato, nella stagione in cui è esploso Nico Paz (a lungo accostato ai nerazzurri) che un giocatore simile in rosa c'è già. Il giocatore ha glissato, ma con il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1 c'è più possibilità che si trovi spazio per l'argentino. Nel gruppo manca un giocatore con le sue caratteristiche, tanto che Chivu ha dovuto adattare Zalewski.

In una squadra che avrà cinque attaccanti, Carboni potrebbe ritagliarsi il suo spazio completando l'organico che la dirigenza vorrebbe formare con due coppie di attaccanti, Lautaro-Thuram e Bonny-Hojlund. Ci sarebbe anche Pio Esposito, che però in Serie A non ha mai giocato, mentre Carboni ha già fatto una stagione a Monza. Sembra quindi più funzionale oggi puntare su un prestito del giovane centravanti.

Inoltre Carboni ha nel capitano, Lautaro Martinez, uno straordinario sponsor. I due potrebbero essere compagni di squadra nell'anno che porta al Mondiale, quello per nazionali.