Una maglia pesante, più per il numero che per i predecessori recenti, quella scelta da Pio Esposito per la sua nuova esperienza allo Spezia. L'attaccante, passato nelle scorse settimane dall'Inter ai bianconeri, indosserà infatti la 9, numero appartenuto, ormai due stagioni fa, a un altro ex nerazzurro quale Rey Manaj. Possibile l'esordio in gara ufficiale domani, nel match di Coppa Italia contro il Venezia che farà da preludio al torneo di Serie B.