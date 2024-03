Piccola fuga di svago per Lautaro Martinez, che nella serata libera concessa da Scaloni durante il ritiro statunitense, si è concesso una serata dedicata al basket. Il capitano dell'Inter, impegnato con la sua Argentina, è volato con la Seleccion a Los Angeles, dove tra due giorni affronterà la Costa Rica in amichevole e una volta arrivato nella patria di Hollywood, ne ha approfittato per assistere alla gara di NBA tra Lakers e Indiana Pacers, match vinto dai padroni di casa, squadra per la quale faceva il tifo il Toro argentino.