Paulo Dybala e Lautaro Martinez stanno trascorrendo i loro ultimi giorni di vacanza insieme in Toscana, dopo essere stati ospiti del matrimonio di Joaquin Correa. I due giocatori di Roma e Inter si sono recati allle 4 di notte presso il Forno Chianti di Greve in Chianti, in provincia di Siena, ordinando varie pizzette, tra lo stupore e la felicità del proprietario Felice Ferruzzi, che oltretutto è un grande tifoso interista. E che ai microfoni del Gazzettino del Chianti racconta: "Erano le quattro quando si è fermato davanti al forno un pulmino NCC. Ci hanno chiesto se Lautaro Martinez, Paulo Dybala e le compagne potessero far colazione. Lì per lì – prosegue Felice – ho pensato a uno scherzo. Ma poi sono scese le due signore, e dopo di loro sono entrati Dybala e Lautaro. Hanno voluto vedere il forno aperto, l’impastatrice, come lavoriamo insomma”.

Ferruzzi ha anche svelato di avere fatto una domanda al Toro: "Gli ho chiesto se a settembre ci rivediamo, per essere sicuro che non vada via. E lui mi ha risposto… certo! Anzi, mi ha dato anche appuntamento per la prossima finale di Champions League, a Londra”.