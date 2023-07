Dopo DAZN, la fermata San Siro Stadio della metropolitana linea 5 di Milano, quella che porta dritti allo stadio Giuseppe Meazza, ha un nuovo sponsor: è ufficiale l'intesa con Coca-Cola, che per i prossimi 12 mesi metterà il suo nome insieme a quello della stazione. L’Azienda ha partecipato all’avviso pubblico gestito da Metro 5 S.p.A. per conto del Comune di Milano, conquistando la possibilità di personalizzare e brandizzare in esclusiva gli spazi interni della stazione. La personalizzazione degli spazi ha l’obiettivo di trasformare la fermata San Siro Stadio M5 in un’espressione della passione di Coca-Cola per il mondo del calcio e dei grandi eventi, che la vedono già protagonista in queste settimane in qualità di title sponsor degli I-Days Milano Coca-Cola 2023, che si tengono proprio negli Ippodromi SNAI San Siro e La Maura.

Dichiara l’Amministratore Delegato di Metro 5 S.p.A. Serafino Lo Piano: "Nella città italiana leader nel campo nell’imprenditoria, della comunicazione e dell’innovazione, Metro 5 non è solo trasporto passeggeri, ma anche vetrina di eccellenza per i grandi eventi di Milano e per le aziende, che possono godere di una elevatissima visibilità verso le migliaia di persone che accompagniamo ogni giorno lungo la Linea 5 e verso le più importanti manifestazioni sportive”, San Siro Stadio, in particolare, è la fermata iconica per gli amanti del calcio. La scelta di Coca-Cola di personalizzare con il proprio brand questa stazione conferma il potenziale degli spazi della Lilla e ci sprona a continuare a lavorare anche oltre il nostro core-business, pensando out of the box, sempre al servizio dei nostri passeggeri e della città”.