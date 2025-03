A pochi giorni dal doppio impegno della Nazionale argentina per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Uruguay e Brasile, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni guarda con un po' di apprensione alle condizioni di alcuni giocatori dell'Albiceleste: in cima alla lista, c'è ovviamente Lionel Messi, fermo ormai da tre partite con l'Inter Miami per uno stiramento muscolare; la Pulga risponderà ovviamente alla convocazione, ma il problema che lo sta tenendo fuori da diverse settimane suscita chiaramente qualche preoccupazione. Sarà invece in forma Giovani Lo Celso, che però arriverà senza ritmo, avendo saltato le ultime cinque partite del Real Betis.

L'ultimo campanello d'allarme riguarda Lautaro Martinez, che oggi ha svolto un allenamento personalizzato in campo e in palestra a causa di un leggero affaticamento muscolare che non gli impedirà di essere presente alla partita di domani contro il Feyenoord né rappresenterà un rischio ulteriore per il doppio appuntamento con la Seleccion, anche se pure il Toro avrà bisogno di essere monitorato con attenzione.

