Inter, Atalanta e... Lipsia. L'affare Lookman coinvolge anche il club tedesco. Come riportato da Calcio&Finanza, il Lipsia gode di una percentuale sulla rivendita delll'attaccante nigeriano, approdato a Bergamo nel 2022.

Va specificato che per i tedeschi è previsto un incasso pari al 10% nel caso di plusvalenza fino a 20 milioni, percentuale che sale al 15% in caso di plusvalenza oltre i 20 milioni.

Il valore del cartellino di Lookman, al 30 giugno 2025, a bilancio nell'Atalanta è sceso fino a 4,35 milioni di euro. "In caso di una cessione a titolo definitivo per una cifra di 40 milioni di euro, cifra che secondo le indiscrezioni è stata presentata come prima offerta dell’Inter e che è stata rifiutata dall’Atalanta, il club bergamasco registrerebbe una plusvalenza pari a 35,7 milioni, di cui 7,2 milioni verrebbero girati al Lipsia, con un incasso netto quindi per i bergamaschi di 28,5 milioni", si legge sul sito specializzato.