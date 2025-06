Cristian Chivu può sorridere per la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club, ma l'Inter perde quattro pedine fondamentali per il resto della competizione.

Pavard, Calhanoglu, Zielinski e Bisseck rientrano infatti in Italia visto che non recupererebbero in tempo per la successiva fase del Mondiale per club, finale eventuale compresa.

Chivu così spera di recuperare per gli ottavi almeno Thuram e Frattesi. Entrambi dovrebbero rientrare presto a disposizione.