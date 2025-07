L'Inter tira dritto sui suoi obiettivi di calciomercato. Secondo quanto riferisce Sportitalia i nerazzurri continuano a spingere per Ademola Lookman, al quale hanno offerto un contratto di 5 milioni più bonus a stagione. L'Atalanta chiede 50 milioni garantiti, dunque si lavorerà per 10 giorni e non di più. L'Inter sta pensando di aumentare la proposta. Non c'è alcuna volontà di trasformarla in una trattativa analoga a quella di Koopmeiners.