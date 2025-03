Francesco Acerbi ha ancora un anno di contratto che lo lega all'Inter fino al 2026, ma nell'accordo è anche presente una clausola di uscita unilaterale che la dirigenza nerazzurra ha deciso di inserire nell’ultimo rinnovo. La decisione è legata all'età del difensore, che oggi conta 37 anni, e all'elevato numero di infortuni che ne ha condizionato anche parte della stagione. È inoltre palese che con l'arrivo di Oaktree si preferirà investire su giovani futuribili, anche in termini di ingaggio.

Visto anche l'ottimo rendimento di De Vrij, in Viale della Liberazione si erano convinti che puntare ancora su Acerbi sarebbe stato un rischio troppo grande. E "invece ecco il ribaltone" scrive La Gazzetta dello Sport, ricordando che in questa stagione l'ex Lazio ha bloccato Retegui, Haaland (per la seconda volta dopo la finale di Istanbul nel 2023), Lukaku e Kean e poi ancora Romelu a Napoli e Mateo a Bergamo, guadagnandosi "nuove riflessioni, stavolta in positivo, ai piani alti della società". Non è insomma da escludere che l'Inter ci possa ripensare, ma per il futuro ci sarà tempo: nel presente di Acerbi i nuovi nemici si chiamano Lucca, Gimenez e Kane.

