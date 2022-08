Con tutta probabilità sarà l'arrivo di Francesco Acerbi a chiudere il mercato dell'Inter. Venerdì prossimo il difensore potrebbe essere già nerazzurro, sfidando proprio la Lazio da ex. Questo quanto assicura oggi La Gazzetta dello Sport , riferendo che la chiusura è in agenda all’inizio della settimana in arrivo e che il passaggio decisivo è già stato fatto: per risparmiare i 2,5 milioni di ingaggio del giocatore, infatti, il presidente Claudio Lotito ha infatti aperto al prestito senza l’obbligo di riscatto .

Cosa manca per il sì definitivo? "L’entità dell’indennizzo che l’Inter riconoscerà alla Lazio per il prestito - risponde la rosea -. Peraltro, ballano anche le due mensilità di luglio e agosto che Lotito non vorrebbe corrispondere ad Acerbi. Possibile, allora, che le due cifre – la quota prestito e i due stipendi – alla fine si compensino. Insomma, va trovata la quadratura del cerchio dal punto di vista economico. Ma la strada è tracciata e il finale non sembra in discussione". Inzaghi è pronto ad abbracciare uno dei suoi fedelissimi.