"Il centrocampista Aleksandar Stanković firma con il Club Brugge fino al 2029". È l'incipit del comunicato pubblicato dal club belga per annunciare l'arrivo del classe 2005 dall'Inter a titolo definitivo per 10 milioni di euro. Nell'accordo, come confermato nel comunicato nerazzurro, è prevista una clausola di riacquisto a favore del Biscione (che secondo le indiscrezioni andrà a salire negli anni: di 23 milioni nel 2026, di 25 nel 2027): "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Aleksandar Stanković al Bruges: il centrocampista classe 2005 si trasferisce a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore del Club nerazzurro".

IL COMUNICATO

Il centrocampista Aleksandar Stanković firma con il Club Brugge fino al 2029.

Aleksandar Stanković (19) proviene dall'Inter, il club italiano di punta, dove è cresciuto anche nelle giovanili e ha impressionato con il suo stile di gioco.

La scorsa stagione, il centrocampista difensivo è stato ceduto in prestito al Lucerna, squadra svizzera, dove ha collezionato 38 presenze, segnato tre gol e fornito due assist. Le sue ottime prestazioni gli sono valse anche un posto nella Squadra della Stagione della Super League svizzera. Stanković è anche un nazionale serbo Under-21.

Stanković firma un contratto con il Blauw-Zwart fino al 2029 e giocherà con il numero 25.