Dopo l'addio all'Inter, Roberto Gagliardini ricomincia da Monza, primo avversario dei nerazzurri in campionato. Intervenuto, insieme al nuovo compagno di squadra Ciurria, a 'Inside Monza' su DAZN: "Sono molto contento di aver fatto questa scelta. Penso che sia un nuovo capitolo per me: nuova società, nuovi compagni, nuovo mister, nuovi obiettivi. Sono tutti stimoli nuovi e ho voglia di far bene. Sono tutti sopra le aspettative, poi un centro sportivo del genere con otto campi e super-organizzato fa impressione per una squadra al secondo anno in A. Qui a livello tattico trovo un gioco che ho fatto qualche anno fa con Gasperini, ho trovato qualche similitudine. Palladino ha avuto Gasperini come allenatore e qualcosa gli ha rubacchiato. Il primo contatto col Monza è stato con Adriano Galliani mentre ero in vacanza. È stata una chiamata veloce e simpatica, mi ha detto che vicino Dalmine c'era una squadra che giocava in Serie A. Battuta simpatica che mi ha fatto piacere. Sono venuto qui con voglia ed entusiasmo, voglio rimettermi in gioco dopo due anni in cui ho visto poco il campo. Ho voglia di giocare, portare la mia esperienza, aiutare i compagni e allenarmi coi ragazzi".

Quante possibilità c’erano di beccare l’Inter alla prima di campionato?

"Eh (ride,ndr)... Infatti ho scritto subito un messaggio a Galliani, anche se non ero ancora arrivato, dicendogli che evidentemente era destino".

Sulla stagione che sta per iniziare:

"Vediamo giornata dopo giornata, come primo obiettivo la salvezza come diceva il mio vecchio presidente all'Atalanta poi vedremo il passo successivo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!