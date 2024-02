Saranno due giorni di pienone per San Siro, che nel giro di 24 ore vedrà in scena Milan e Inter. Questa sera i rossoneri saranno avversari del Rennes in Europa League, mentre domani i nerazzurri se la vedranno con la Salernitana in campionato: se oggi sono attesi poco più di 67 mila spettatori, venerdì sera il pubblico interista toccherà invece quota 72 mila. Nel complesso - come sottolinea Calcio e Finanza - San Siro ospiterà circa 140 mila persone tra la notte di giovedì e quella di venerdì.

