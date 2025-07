Hakan Calhanoglu potrebbe approdare ancora in Turchia con un colpo di scena. Dopo i rumors di un suo passaggio al Galatasaray, ora si stanno facendo insistenti le voci di un possibile approdo al Fenerbahce di Mourinho.

Secondo quanto riportato da TRT Spor al numero 20 nerazzurro sarebbe stata offerta anche la fascia da capitano. Lo stesso Special One starebbe spingendo per il trasferimento e i tifosi del Fenerbahce sono letteralmente impazziti sui social nelle ultime ore, anche perché il colpo sarebbe una risposta forte alle operazioni di mercato dei rivali del Gala.

L'Inter sarebbe disposta a valutare offerte economiche ritenute giuste per il cartellino di Calha. Anche in Italia arrivano le prime conferme. Come riportato da Sportmediaset, il club turco al momento sarebbe pronto ad offrire una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro all'Inter. Il club nerazzurro, nei giorni scorsi, ha fatto capire di essere disposto a salutare Calhanoglu per 30 milioni di euro.