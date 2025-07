Mentre l'amministratore delegato del Bayer Leverkusen, Carro, tenta da un lato di blindare Xhaka ma dall'altro ammette che in caso di offerta vantaggiosa la cessione sarebbe ponderabile, l'allenatore Erik ten Hag, intervistato dalla BILD, si è espresso in merito all'argomento con una semplice frase che la dice lunga sulle sue volontà: "Se dipendesse da me, Granit resterebbe". Una frase che sa di messaggio di 'coccole' spedito al giocatore, ma che lascia trapelare un pizzico di timore, quasi rassegnazione, che alla fine il futuro di Xhaka sarà lontano da Leverkusen.