È stato uno dei migliori in campo di Udinese-Inter senza ombra di dubbio, Manuel Akanji. L'ex city ha giganteggiato in difesa ma anche quando, nel finale, Chivu lo ha avanzato. Dopo la partita, il difensore svizzero ha celebrato i tre punti sui social: "Importante vittoria lungo il nostro cammino", ha scritto il trentenne su Instagram.