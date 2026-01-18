È stato uno dei migliori in campo di Udinese-Inter senza ombra di dubbio, Manuel Akanji. L'ex city ha giganteggiato in difesa ma anche quando, nel finale, Chivu lo ha avanzato. Dopo la partita, il difensore svizzero ha celebrato i tre punti sui social: "Importante vittoria lungo il nostro cammino", ha scritto il trentenne su Instagram.

Sezione: Copertina / Data: Dom 18 gennaio 2026 alle 15:00
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Print