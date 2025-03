Napoli-Inter, la sfida scudetto che ci si aspettava: una battaglia a tutto campo. I padroni di casa che spingono, gli ospiti che si compattano e provano a ripartire una volta riconquistata palla. Una sfida sporca, fisica: dal Maradona escono entrambe con un punto.

Lo spartito tattico della gara è presto chiarito sin dai primi minuti. L’Inter lascia al Napoli il controllo del gioco e l’iniziativa palla al piede. I nerazzurri si compattano e

aspettano corti gli avversari, senza andare in pressione in avanti. La squadra di Inzaghi copre a zona e cerca di non farsi sorprendere con le imbucate centrali per Lukaku. Ma preferisce che la palla giri sugli esterni, soprattutto a destra da Politano, dove Dimarco e Bastoni possono controllarlo senza particolare affanno. La manovra del Napoli avvolge l’Inter grazie ai tempi di gioco di un super Lobotka, che detta i ritmi e si fa dare sempre palla staccandosi dagli altri due centrocampisti e uscendo dalle linee compatte ma talvolta statiche nerazzurre.

Lautaro e compagni cercano di ripartire con transizioni veloci grazie alla gamba di Dumfries e Dimarco. L’italiano scappa spesso via alle spalle di Politano , che fatica a rientrare e Di Lorenzo va in affanno nell’1-1. Dall’altra parte Spinazzola riesce a gestire meglio Dumfries. In attacco Lautaro e Thuram faticano a dialogare e a portare su la squadra, a causa della super aggressività di Buongiorno e Rrahmani. Anche dall’altra parte Acerbi aggredisce Lukaku. Ma il belga spessl riesce a proteggere, girarsi o scaricare per il compagno più vicino. Nel secondo tempo l’Inter rinuncia troppo a giocare e si mette dietro a provare a respingere le folate del Napoli. Con l’uscita di Dimarco e Calha, Inzaghi disegna un 442 con Bisseck e Acerbi centrali, Pavard a desta e Bastoni a sinistra, con Dumfries sulla linea degli altri 3 centrocampisti. Il Napoli continua a premere. Lobotka alza il sul raggio d’azione e McTominay comincia a inserirsi in area di rigore con una continuità impressionante. Alla fine il pareggio non condanna nessuna delle due, in una lotta scudetto sempre più avvincente.