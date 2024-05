Arrivato al Castello Sforzesco per la festa dell'Inter, Walter Zenga parla ai cronisti presenti fuori dal monumento per commentare la stagione dei nerazzurri:

In tanti dicono di non aver mai visto un'Inter così bella, è vero? E quale caratteristica la rende unica?

"Ogni decennio ha la sua squadra. Non si possono fare paragoni col passato perché ci sono regole differenti, modi differenti e tante altre cose. Giusto che i tifosi siano felici e dicano che questa sia l'Inter più bella che hanno visto, perché in effetti in questo momento è così".

Simone Inzaghi in questi tre anni ha acquisito una consapevolezza che forse prima non aveva, questo lo rende un tecnico di primissimo livello?

"Sì, ma anche quello che aveva fatto prima. Ogni persona evolve nel corso della vita, ovviamente la crescita esponenziale che hai è parallela alla società che ti aiuta, con i giocatori che hanno una professionalità elevata e i tifosi che ti seguono in questa maniera".

FcIN - Marotta ha detto che l'anno prossimo bisogna alzare l'asticella, questo significa che si deve puntare ad andare fino in fondo in Champions?

"Se vediamo gli ultimi cinque anni l'Inter ha fatto due finali europee, ha vinto Coppe e Supercoppe e due campionati. Giusto dire che va alzata l'asticella, perché bisogna sempre dare continuità a tutto quello che si fa".

FcIN - Tornerà Correa, tu sei sempre stato un suo sostenitore. Potrebbe essere la stagione del riscatto?

"Io sono sempre stato un suo sostenitore per averlo avuto alla Sampdoria e l'ho conosciuto prima di tutti. Aveva e tuttora ha grandi potenzialità, non so quali siano i programmi della società e non mi permetto di entrare nei loro discorsi".