Intercettato all'uscita dalla sede nerazzurra di Viale della Liberazione, Alejandro Camano, procuratore di Lautaro Martinez, risponde alla domande dei cronisti presenti - compreso l'inviato di FcInterNews.it - commentando l'incontro con la dirigenza dell'Inter: "L'incontro è andato benissimo, abbiamo parlato solo della situazione dell’Inter e della prossima stagione. Tutto bene".

Avete parlato anche di Gila?

"No, Gila è della Lazio. Ha due anni di contratto e adesso non è in uscita".

FcIN - Lautaro ha chiarito con Calhanoglu?

"Quando le partite non vanno bene alcune cose cose di campo succedono, sono cose di campo e l’Inter è una grande squadra".

FcIN - Ha proposto qualche giovane all'Inter?

"No, non ho proposto niente. Tante grazie".