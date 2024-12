Prosegue il momento davvero negativo per il Monza nonostante l'esonero di Nesta con l'avvento in panchina di Bocchetti. I biancorossi perdono anche al Tardini di Parma: Hernani porta avanti i ducali, pareggia al minuto 86 Pedro Pereira, ma al 98' Lautaro Valenti lancia la formazione di Pecchia. Tre punti importantissimi in chiave salvezza. Di seguito, a fondo pagina, gli highlights della partita.