Quali sono i cinque migliori giovani in circolazione? Stuzzicato da Goal.com, Hakan Calhanoglu stila la sua personale lista inserendo anche un suo connazionale e uno dei prossimi avversari che affronterà nella semifinale di Champions League contro il Barcellona, ovvero Lamine Yamal. La stellina blaugrana si conquista il primo posto, seguito da Jude Bellingham e dal turco Arda Guler che chiude il podio. Quarta posizione per Florian Wirtz, mentre Desire Doue completa la Top 5.

