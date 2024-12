Netta vittoria dell’Inter che si è imposta per 3-0 in casa del Cagliari in un match comunque non privo di insidie. Dopo un primo tempo equilibrato, Bastoni sblocca il match con un gol fortunoso, poi raddoppia con Lautaro che mette finalmente fine alla sua astinenza dal gol. Alla fine Calhanoglu su calcio di rigore chiude i giochi firmando il 3-0 nerazzurro. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.